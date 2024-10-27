الكلاسيكو كتالوني.. برشلونة يقسو على ريال مدريد برباعية في البرنابيو

قسا فريق برشلونة على غريمه التقليدي ريال مدريد برباعية نظيفة، خلال مباراة الكلاسيكو التي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب سانتياجو برنابيو، في قمة الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، بعدما شهد إثارة كبيرة بين الغريمين، حيث استحوذ البلوجرانا على الكرة، ولكن الملكي كان أخطر هجوميًا على مرمى الفريق الكتالوني.

مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

حاول الريال تسجيل الهدف الأول في شباك البرسا بأكثر من كرة، وبالفعل نجح في التسجيل عن طريق كيليان مبابي، ولكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني، بدأ برشلونة بالضغط على مرمى ريال مدريد، حتى نجح ليفاندوفسكي في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 54 من انفراد تام بالحارس أندريه لونين.

وعاد ليفاندوفسكي ليسجل الهدف الثاني لفريق برشلونة بعد مرور دقيقتين فقط، ليتقدم الضيوف بثنائية دون رد.

وبعدها، أهدر مبابي انفرادًا تامًا بالحارس إيناكي بينيا، بعد تمريرة رائعة من فينيسيوس، تصدى له حارس البلوجرانا.

كما أهدر ليفاندوفسكي هدفًا محققًا في الدقيقة 66، بعدما سدد كرة في القائم، لياتي دور لامين يامال الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 78 بتسديدة قوية بقدمه اليمني.

وأضاف البرازيلي رافينيا رابع الأهداف في الدقيقة 84، بعد تمريرة من زميله إينيجو مارتينيز، ليسدد الكرة من فوق حارس الريال، ليفوز برشلونة على ريال مدريد بنتيجة 4-0.

وبتلك النتيجة، حافظ برشلونة على صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 24 نقطة.