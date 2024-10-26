تفاصيل انقلاب أتوبيس بطريق دير مارمينا باسيوط

تعرض عدد من زوار دير مارمينا المعلق بمحافظة أسيوط مساء اليوم السبت، لحادث انقلاب أتوبيس، حيث أسفر ذلك عن إصابة ما يقرب من 10 مصابين تم نقلهم لمستشفى الجامعة باسيوط، منهم حالتين في حالة حرجة بالعناية المركزة.



ومن جانبه أصدر دير مارمينا المعلق بيان حول الحادث الذى وقع مساء اليوم، بعد انقلاب اتوبيس كان في رحلة للدير..

وقال البيان: في يوم السبت الموافق 26 أكتوبر، تعرض اتوبيس مينى باص خاص بأسرة أحد الآباء الرهبان بالدير، للإنقلاب خارج بوابة دير الشهيد مارمينا المعلق في تمام الخامسة مساءً محدثاً بعض الإصابات ، وتم نقل المصابين على الفور لمستشفى أسيوط الجامعي وهم الآن في حالة مستقرة .

وأضاف البيان : "انتقل على الفور إلى موقع الحادث جميع القيادات الأمنية بالمحافظة وعلى رأسهم اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، وذا نشكر الله ضابط الكل على حمايته وحفظه ونثمن مجهودات كل القيادات والمسئولين بمحافظة أسيوط طالبين الشفاء العاجل لجميع المصابين" .





