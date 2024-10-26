ads
الأحد 27 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

تفاصيل انقلاب أتوبيس بطريق دير مارمينا باسيوط

انقلاب الأتوبيس
انقلاب الأتوبيس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تعرض عدد من زوار دير مارمينا المعلق بمحافظة أسيوط مساء اليوم السبت، لحادث انقلاب أتوبيس، حيث أسفر ذلك عن إصابة ما يقرب من 10 مصابين تم نقلهم لمستشفى الجامعة باسيوط، منهم حالتين في حالة حرجة بالعناية المركزة.

ومن جانبه أصدر دير مارمينا المعلق بيان حول الحادث الذى وقع مساء اليوم، بعد انقلاب اتوبيس كان في رحلة للدير..

وقال البيان: في يوم السبت الموافق 26 أكتوبر، تعرض اتوبيس مينى باص خاص بأسرة أحد الآباء الرهبان بالدير، للإنقلاب خارج بوابة دير الشهيد مارمينا المعلق في تمام الخامسة مساءً محدثاً بعض الإصابات ، وتم نقل المصابين على الفور لمستشفى أسيوط الجامعي وهم الآن في حالة مستقرة .

وأضاف البيان : "انتقل على الفور إلى موقع الحادث جميع القيادات الأمنية بالمحافظة وعلى رأسهم اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، وذا نشكر الله ضابط الكل على حمايته وحفظه ونثمن مجهودات كل القيادات والمسئولين بمحافظة أسيوط طالبين الشفاء العاجل لجميع المصابين" .


 

العناية المركزة دير مارمينا دير مارمينا المعلق حادث حادث انقلاب اتوبيس