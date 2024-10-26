قاهر الأرجنتين.. رينارد يعود لتدريب منتخب السعودية رسميًا

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا عن التعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لتولي قيادة منتخب السعودية الأول.

يأتي تعاقد الاتحاد السعودي مع رينارد، بعد فترة وجيزة من فسخ عقد المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني بسبب النتائج غير المقنعة التي حققها منتخب السعودية في الفترة الأخيرة.

رينارد يعود لتدريب منتخب السعودية

ويعود رينارد إلى تدريب منتخب السعودية من جديد، حيث سبق له تولي المهمة الفنية في عام 2019، قبل أن يقرر الرحيل عن منصبه في 2023 من أجل تولي قيادة منتخب فرنسا للسيدات.

ولم يكشف الاتحاد السعودي عن أي تفاصيل خاصة بالتعاقد مع رينارد، لكن من المتوقع أن يقود منتخب السعودية حتى نهاية تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 على أقل تقدير.

ويعتبر تعاقد الاتحاد السعودي مع رينارد عودة لـ الأب الروحي، الذي ترك بصمة واضحة خلال فترة إدارته السابقة للأخضر السعودي، حيث نجح في بناء فريق قوي وقادر على تحقيق نتائج إيجابية.

يذكر أن، هيرفي رينارد قاد منتخب السعودية إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، وحقق فوزًا تاريخيًا على منتخب الأرجنتين في دور المجموعات من المونديال في تواجد الأسطورة ليونيل ميسي.