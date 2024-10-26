إحباط تهريب ٧ أطنان دقيق بلدى قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

تمكنت جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، من إحباط تهريب ٧ أطنان و١٩٠ كجم دقيق بلدي مدعم خاص بالمخابز داخل مخزن بمركز قفط قبل بيعها بالسوق السوداء .

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق

ومن جانبه قال حسن القط وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، أن صاحب المخزن يقوم بتجميع الدقيق البلدي المدعم محظور تداوله خارج الجهات المرخص لها بذلك بقصد الاتجار بها فى السوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري إرسال المحضر إلى النيابة العامة لإستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وأضاف "القط" أن مديرية التموين تسعي جاهدة لإيصال الدعم لمستحقيه والقضاء علي محتكري السلع الإستراتيجية، مؤكدا علي استمرار الحملات التموينية بصفه دورية للحفاظ على استقرار السوق وضمان حقوق المستهلكين، وحصول المواطن على كافة احتياجاته، وضبط المخالفين للقانون.