ختام بطولة العالم للبادل بنادي نيو جيزة وسط إشادة دولية

اختتمت فعاليات بطولة العالم للبادل، التي أقيمت تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، في نادي نيو جيزة بالقاهرة، بحضور مكثف من جماهير الرياضة والشخصيات البارزة. وقد شاركت فرق عالمية في البطولة، ما أضفى أجواء تنافسية مميزة وشهد نجاحاً رياضياً وتنظيمياً لافتاً.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بنجاح هذا الحدث، مؤكداً على الدور الهام للرياضة في تعزيز التبادل الثقافي بين الدول., كما أثنى على التنظيم الرائع للبطولة والتي نظمة شركة نيو جيزة.

وأشاد بجهود المنظمين، موجهاً شكره للاتحادين الدولي والمصري للبادل على مساهمتهما الفاعلة في إنجاح الحدث الذي يعتبر خطوة إضافية نحو تعزيز مكانة مصر في استضافة الأحداث الرياضية العالمية.

وقد توج كل من francohs، وmikeyanguas بالمركز الأول في فئة الرجال، بينما حصلت sofia، وaraujo على المركز الأول في فئة السيدات، بعد منافسات حماسية أظهرت مستويات رياضية عالية. وحظي الفريقان بتكريم خاص على إنجازاتهما، وسط تشجيع وإشادة من الجمهور والحضور الرسمي.

شهدت البطولة منافسات قوية، حيث شارك فيها 56 فريقًا للرجال و40 فريقًا للسيدات، من 16 دولة، منها إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، الأرجنتين، قطر، الإمارات، سويسرا، البرتغال، هولندا، أمريكا، المجر، تشيلي، فنزويلا، تركيا، المكسيك، والسويد.

وتعد بطولة العالم للبادل بمثابة دفعة قوية للرياضة في مصر، مما يعزز من رؤية الوزارة في تحويل مصر إلى وجهة رئيسية للبطولات الرياضية العالمية، ويؤكد قدرة البلاد على تنظيم فعاليات رياضية بمستوى عالمي.