ليفاندوفسكي يباغت ريال مدريد بهدفين ويتقدم لـ برشلونة في الكلاسيكو

سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفي تقدم فريقه برشلونة على غريمه ريال مدريد، خلال مباراة الكلاسيكو المقامة بينهما حاليًا على ملعب سانتياجو برنابيو، في قمة الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، بعدما شهد إثارة كبيرة بين الغريمين، حيث استحوذ البلوجرانا على الكرة، ولكن الملكي كان أخطر هجوميًا على مرمى الفريق الكتالوني.

مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

حاول الريال تسجيل الهدف الأول في شباك البرسا بأكثر من كرة، وبالفعل نجح في التسجيل عن طريق كيليان مبابي، ولكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني، بدأ برشلونة بالضغط على مرمى ريال مدريد، حتى نجح ليفاندوفسكي في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 54 من انفراد تام بالحارس أندريه لونين.

وعاد ليفاندوفسكي ليسجل الهدف الثاني لفريق برشلونة بعد مرور دقيقتين فقط، ليتقدم الضيوف بثنائية دون رد.

,يحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، خلف غريمه التقليدي برشلونة المتصدر بفارق 3 نقاط.