اقرأ غدًا في «البوابة».. مصر: الهجوم الإسرائيلى على إيران يؤدى إلى تأجيج الأوضاع

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأحد 27 أكتوبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

مصر: الهجوم الإسرائيلى على إيران يؤدى إلى تأجيج الأوضاع

السيسي وماكرون يبحثان التصعيد فى الشرق الأوسط.. ويطالبان بضبط النفس

عبد الرحيم علي: 4 ملاحظات على الضربة الإسرائيلية لإيران.. والقادم أخطر

إسرائيل توسع دائرة الصراع

استهداف 20 موقعًا عسكريًا إيرانيًا.. وطهران: أضرار محدودة

بايدن يصدر اعتذارًا تاريخيًا عن الفظائع المرتكبة تجاه الأمريكيين الأصليين

توقعات برد إيرانى محدود.. ومخاوف أمريكية من حرب شاملة

الرئيس الأوكرانى يرفض استقبال أمين الأمم المتحدة فى كييف.. وعشرات الغارات على لبنان.. وانفجارات فى دمشق.. والدفاعات الجوية تتصدى للهجوم