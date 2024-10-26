محمد عبد الوهاب: الدفاع الجوي حمى سماء مصر وأسقط عشرات الطائرات المعادية

أكد اللواء أركان حرب مهندس محمد نادر عبد الوهاب أن الدفاع الجوي المصري شكل درعًا حصينًا لحماية سماء مصر أثناء حرب أكتوبر، مشيرًا إلى أن نظام “حائط الصواريخ” الذي تم إنشاؤه على طول الجبهة المصرية أسهم بشكل كبير في تحييد الطيران الإسرائيلي.

وأضاف أن الدفاع الجوي أسقط 36 طائرة معادية خلال الساعات الأولى من الحرب، ونجح في صد محاولات إسرائيل لاستهداف قواعد الطيران المصرية.

أدلى اللواء عبد الوهاب بهذه التصريحات في احتفالية أقامتها نقابة المهندسين بمناسبة الذكرى 51 لنصر أكتوبر. وأوضح أن إقامة النماذج الهيكلية للصواريخ ساهمت في خداع العدو وإخفاء مواقع الصواريخ الحقيقية، مما أكسب القوات المصرية ميزة تكتيكية كبيرة في حرب أكتوبر.