الهلال يواصل انتصاراته في الدوري السعودي بالفوز على التعاون

واصل فريق الهلال انتصاراته في بطولة الدوري السعودي، بالفوز على ضيفه التعاون بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن.

دخل الهلال مباراة التعاون بالقوة الهجومية الضاربة، حيث تواجد على رأس الهجوم، الصربي ألكسندر ميتروفيتش وسالم الدوسري والبرازيلي مالكوم ومواطنه ماركوس ليوناردو.

نتيجة مباراة الهلال ضد التعاون

افتتح ميتروفيتش التهديف في الدقيقة 15 بهدف من صناعة جواو كانسيلو، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال على التعاون بهدف للا شيء.

وفي الشوط الثاني، استمر ضغط الزعيم على مرمى ضيفه، حتى سجل ميلينكوفيتش سافيتش الهدف الثاني في الدقيقة 62، ليصل الهلال إلى المباراة رقم 54 بدون أي خسارة في جميع المسابقات المحلية كأطول سلسلة في تاريخ النادي.

وبتلك النتيجة، عزز الهلال صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 24 نقطة بفارق 3 نقاط عن اتحاد جدة صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد التعاون عند 11 نقطة في المرتبة التاسعة.