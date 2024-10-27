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الأحد 27 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضمن مبادرة «بداية».. مياه الفيوم تنفذ ورش لتعليم السباكة بقريتي هوارة عدلان وقوتة

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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قامت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب بالفيوم، بتنفيذ عدد ٢ ورشة لتعليم السيدات على مباديء أعمال السباكة الخفيفة بقريتي هوارة عدلان بمركز الفيوم بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وقرية قوته بمركز يوسف الصديق بالتعاون مع جمعية المصري الأصيل، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية بداية للتنمية البشرية، والتي تهدف لبناء الإنسان، وذلك بناء على تعليمات وتوجيهات المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.

من جانبه أكد المهندس محمد عبد الجليل رئيس الشركة أن هذه الورش الخاصة بأعمال السباكة تهدف لتعليم السيدات كيفية أعمال الإصلاح والتغيير للقطع الخفيفة للسباكة المنزلية دون اللجوء لسباك خارجي حفاظًا على المياه من الإهدار والحد من إسرافها وتوفير المال أيضًا حيث يتم تعريفهم بطرق فك وتركيب السيفونات والحنفيات والمحابس والخلاطات والليات وشرحها شرح مبسط يساعد أي سيدة في الاعتماد على نفسها وتغييرها في وقتها. 

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المبادرة الرئاسية بداية مياه الفيوم ورش لتعليم السباكة بقريتي هوارة عدلان وقوتة بداية للتنمية البشرية