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السبت 26 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

محمود متولي: القوات البحرية المصرية أغلقت باب المندب وحاصرت العدو

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صرح اللواء أركان حرب بحري محمود متولي أن القوات البحرية المصرية كانت صاحبة دور حاسم في نصر أكتوبر، حيث فرضت حصارًا بحريًا على إسرائيل بإغلاق مضيق باب المندب ومنع وصول الإمدادات البترولية إليها. وأوضح أن هذا الإجراء، الذي جاء بمبادرة الفريق أشرف رفعت، شكّل ضربة قوية لإسرائيل وساهم في تقليص إمكاناتها العسكرية.

جاءت تصريحات متولي خلال مشاركته في احتفالية نقابة المهندسين بنصر أكتوبر. وأضاف متولي، الذي كان من قادة القوات البحرية أثناء الحرب، أن البحرية المصرية نفذت عدة عمليات ناجحة ضد العدو، منها تدمير ميناء إيلات. كما دعا شباب المهندسين إلى زيارة ترسانة الإسكندرية ليروا بأنفسهم قدرات التصنيع البحري المصري.

صرح اللواء أركان حرب بحري محمود متولي أن القوات البحرية المصرية كانت صاحبة دور حاسم في نصر أكتوبر حيث فرضت حصار ا بحري ا على إسرائيل بإغلاق مضيق باب المندب ومنع وصول الإمدادات البترولية إليها وأوضح أن هذا الإجراء