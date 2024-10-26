عصام عبد الحليم: سلاح المهندسين العسكريين سطر تاريخًا جديدًا في أكتوبر

أشاد اللواء أركان حرب مهندس عصام عبد الحليم بالدور البارز الذي لعبه سلاح المهندسين العسكريين في نصر أكتوبر، مؤكدًا أن التحضيرات الجادة التي سبقت الحرب وتجهيز الكباري الثقيلة كانت أساسية لتحقيق النصر.

وأضاف عبد الحليم أنه تم إبلاغهم بموعد اندلاع الحرب صباح السادس من أكتوبر، وصدرت لهم الأوامر بفتح ثغرات في الساتر الترابي على الضفة الشرقية للقناة، حيث كانت هذه الخطوة الحاسمة في عبور الدبابات والمعدات.

أدلى اللواء عبد الحليم بتصريحاته هذه خلال جلسة حوارية نظمتها نقابة المهندسين بمناسبة ذكرى أكتوبر. وأوضح أنه، بصفته قائد مهندس برتبة رائد في الجيش الثاني الميداني، تولى الإشراف على تنفيذ فتح الثغرات، مؤكدًا أن هذه العملية التي استغرقت ساعات قليلة مهّدت الطريق لنقل القوات المصرية إلى عمق سيناء بنجاح.

