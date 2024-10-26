حسين مسعود: على شباب مصر التسلح بالعلم والانتماء

أكد اللواء المهندس حسين مسعود، وزير الطيران الأسبق وأحد أبطال نصر أكتوبر، أهمية احتفالات النصر في بث روح الانتماء للشباب، مشيرًا إلى ضرورة إطلاع الأجيال الجديدة على حجم التضحيات التي بُذلت لاستعادة كرامة مصر والأمة العربية.

وقال مسعود إن حرب أكتوبر رغم صعوباتها كانت أوضح في مواجهاتها، حيث كان العدو معروفًا ومحددًا، على عكس التحديات الحالية التي تتطلب استعدادًا من الشباب لمواجهة أعداء غير مرئيين.

جاءت تصريحات مسعود خلال كلمته في احتفالية نقابة المهندسين بالذكرى 51 لانتصار أكتوبر. واعتبر مسعود، الذي كان مهندسًا في سرب الهليكوبتر خلال الحرب، أن تضحيات المهندسين العسكريين ساهمت بشكل أساسي في إتمام عمليات استراتيجية ناجحة، حيث تولى مع زملائه نقل كتيبة الصاعقة خلف خطوط العدو، ما أسهم في نجاح عمليات الكمائن وعرقلة تقدم المدرعات الإسرائيلية.