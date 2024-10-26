التعادل يحسم الشوط الأول بين ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، المقامة بينهما حاليًا على ملعب سانتياجو برنابيو، في قمة الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

يقود النجم الفرنسي كيليان مبابي تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة، رفقة البرازيلي فينيسيوس جونيور، بدعم هجومي من الإنجليزي جود بيلينجهام.

يواجه برشلونة، ريال مدريد بالقوة الضاربة، حيث يتواجد الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي تشكيل البلوجرانا أمام الملكي.

ويعاون ليفاندوفسكي في الخط الهجومي، لامين يامال، والبرازيلي رافينيا، حيث يجلس الثنائي داني أولمو وفرينكي دي يونج على مقاعد البدلاء.

مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد ضد برشلونة

شهد الشوط الأول إثارة كبيرة بين الغريمين، حيث استحوذ برشلونة على الكرة، ولكن ريال مدريد كان أخطر هجوميًا على مرمى البلوجرانا.

حاول الريال تسجيل الهدف الأول في شباك الفريق الكتالوني بأكثر من كرة، وبالفعل نجح في التسجيل عن طريق كيليان مبابي، ولكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل في الدقيقة 31.

واستمر برشلونة في اللعب بطريقة كشف مصيدة التسلل، حتى وقع لاعبو ريال مدريد في هذه المصيدة بواسطة فينيسيوس جونيور ومبابي وإدواردو كامافينجا.

يحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، خلف غريمه التقليدي برشلونة المتصدر بفارق 3 نقاط.