كاف يعلن معاقبة الزمالك بسبب أحداث السوبر الأفريقى

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، معاقبة نادى الزمالك بسبب احداث السوبر الافريقي لكرة القدم، والذى كان يجمعهم مع نادى الأهلى.

حيث قرر "كاف" معاقبة الزمالك بغرامة مالية قدرها 300 ألف دولار، بسبب التهديد بالانسحاب من مباراة الأهلي عقب احتساب ضربة جزاء للفريق الأحمر سجل منها وسام أبو علي هدف فريقه.

كما عاقب "كاف" أيضًا ثنائي الزمالك: محمود عبد الرازق "شيكابالا"، وناصر منسي بالإيقاف لمدة 3 مباريات.

وجاءت عقوبة شيكابالا لمطالبته زملاءه بالخروج من أرض الملعب والانسحاب من المباراة، بجانب معاقبة ناصر منسي لقيامه بإشارة الذبح عقب تسجيل هدف التعادل في مرمى الأهلي.