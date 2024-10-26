رئيس جامعة الأزهر يتناول العشاء مع طالبات المدينة الجامعية بطيبة بالأقصر

قام الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، و الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، بتناول وجبة العشاء وسط طالبات المدينة الجامعية بطيبة الأقصر؛ وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدَّمة لهن، يأتي ذلك تأكيدًا على المتابعة الميدانية للوقوف على الخدمات التي تُقَدَّم لمختلف طلاب جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

وحرص رئيس الجامعة على تفقد مطعم المدينة الجامعية، والتأكد من جودة الطعام المقدم، وعقب ذلك وجه الإدارة المركزية للمدن الجامعية برئاسة أسامة توفيق بالحرص على تقديم وجبات وخدمات جيدة للطلاب والطالبات في مختلف المدن الجامعية.

وقام بفتح حوار مع الطالبات واستمع لملاحظاتهن، وأوصاهن بالانتباه والاهتمام بدراستهن، وتحصيل العلوم النافعة، وتقديم نموذج أزهري نافع لدينه ووطنه.



وحذر الطالبات من الانسياق خلف مروجي الشائعات على وسائل "التواصل الاجتماعي" الذين لا يريدون لمصرنا الحبيبة ولا لأزهرنا الشريف خيرًا، مشيرًا إلى أن هؤلاء يستحلون الكذب والتدليس؛ للوصول إلى غايتهم الخبيثة.

وأعلن أن بابه مفتوح للجميع في أي وقت، وكذلك أبواب نوابه كل في موقعه، وأن مصلحة الطلاب والطالبات هي الشغل الشاغل للجامعة على مدار الساعة.

وجاء ذلك بحضور كلًا من: الدكتور عبد الوهاب فكري، عميد كلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة الأقصر، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، وأسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، ونفيسة خليل، مدير عام المدن الجامعية للطالبات بجامعة الأزهر.