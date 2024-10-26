تفاصيل حضور الرئيس السيسي احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية..صور

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية" حكاية الأبطال " بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر في ستاد العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الرئيس السيسي : أشكر كل من ساهم في هذة الاحتفالية من المجتمع المدنى أو اتحاد القبائل العربية أو المشاركين من جميع المحافظات.

وأضاف الرئيس السيسي: ذكرى أكتوبر ستظل غالية وخالدة في وجدان جميع المصريين.

وأوضح الرئيس السيسي أن نصر أكتوبر المجيد يؤكد أن إرادة الشعب قادرة على تحقيق الانتصار مهما كانت التحديات.

وشدد الرئيس قائلا: قادرون معا على تخطى كل الصعاب والتحديات.

وتابع الرئيس السيسي: الرئيس الراحل محمد أنور السادات دفع الكثير من أجل تحقيق اانتصار أكتوبر.. وقال أيضا قادرون على هزيمة التحديات الراهنة بنفس الروح التى انتصرنا بها فى أكتوبر 1973.

كما وجه الرئيس بإنشاء حى بأسم الحاجة فرحنة بسيناء تقديرا لمجهودتها حيث تعد الحاجة فرحانة من أكبر السيدات المعمرات بسيناء وشاهدة على العديد من مجرى الأحداث خلال فترة تحرير سيناء وتنميتها

