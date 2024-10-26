غادة عبدالرحيم : احتفالية أكتوبر بالعاصمة الإدارية تعكس ترابط المصريين

أكدت الدكتورة غادة عبدالرحيم أستاذ علم النفس التربوي المساعد ومستشار رئيس جامعه القاهرة للتواصل المجتمعي، أن احتفالية ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي نظمها اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، باستاد العاصمة الإدارية الجديدة.تعكس روابط المحبة والتلاحم بين المصريين وتؤكد اعتزاز أبناء مصر بأبطال القوات المسلحة، الذين نجحوا في تحقيق النصر في السادس من أكتوبر 1973، وتجسيدا للترابط الوطنى والفخر بالانتصار العظيم الذى حققة الجيش المصرى .



وأضافت دكتورة غادة عبدالرحيم أن نصر أكتوبر يعتبر أحد أهم الأحداث الوطنية في مصر، وتأتي الاحتفالات السنوية لتعزيز الانتماء الوطني والاعتزاز بالتاريخ العسكري للبلاد كما يأتى احتفال هذا العام في سياق التحديات الراهنة، مما يعكس أهمية الوحدة الوطنية وتماسك الشعب المصري في مواجهة أي تحديات.

تُعتبر احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية مناسبة وطنية تهدف إلى الاحتفاء بانتصارات أكتوبر المجيدة، التي تعد واحدة من أهم المحطات في تاريخ مصر الحديث. ويأتي تنظيم هذه الاحتفالية تأكيدا على وحدة الصف الوطني والتلاحم بين أبناء القبائل والعائلات المصرية من مختلف أنحاء البلاد، تجسيداً للترابط الوطني والفخر بالانتصار العظيم الذي حققه الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973.

تضمنت الاحتفالية مجموعة من الفعاليات الثقافية والوطنية، تشمل الكلمات الخطابية والندوات التاريخية والعروض الفنية التي تسلط الضوء على البطولات والتضحيات التي قدمها أبطال القوات المسلحة المصرية. كما تُعتبر فرصة للتأكيد على دور القبائل العربية والعائلات المصرية في دعم الدولة المصرية والعمل على استقرارها، من خلال مشاركتهم الفعّالة في هذه الاحتفالات الوطنية التي تُعزز من مشاعر الانتماء والفخر بالوطن.

وتعد الاحتفالية مناسبة لتقدير الجهود المشتركة بين القبائل والعائلات، وتوثيق أواصر المحبة والتعاون بين مختلف فئات المجتمع المصري، بما يعزز من قوة النسيج الاجتماعي ويدعم روح الوحدة.