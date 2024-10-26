الزمالك يدفع الثمن غاليًا بعد أحداث كأس السوبر الأفريقي

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قرارات صارمة بحق نادي الزمالك ولاعبيه، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة كأس السوبر الأفريقي التي جمعت الفريق الأبيض أمام الأهلي في المملكة العربية السعودية يوم 27 سبتمبر الماضي.

عقوبات «كاف» على الزمالك

قررت لجنة الانضباط إيقاف اللاعب ناصر منسي ثلاث مباريات وتغريمه مبلغ 10 آلاف دولار بسبب لفتة استفزازية خلال المباراة، وهو ما اعتبرته اللجنة مخالفة صريحة للوائح الانضباط.

كما أعلنت اللجنة إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا 3 مباريات وتغريمه نفس المبلغ بسبب سلوك غير رياضي.

ولم تقتصر العقوبات على اللاعبين فقط، بل شملت أيضًا نادي الزمالك، بتغريمه مبلغ 300 ألف دولار بسبب السلوك غير اللائق للاعبيه ومسؤوليه خلال المباراة.

وتم تعليق مبلغ 100 ألف دولار من إجمالي الغرامة بشرط عدم تكرار الزمالك المخالفات خلال الموسم الحالي.

وفاز الزمالك على الأهلي في نهائي السوبر الأفريقي بركلات الترجيح، ليتوج باللقب على أرضية ملعب المملكة أرينا معقل نادي الهلال السعودي.