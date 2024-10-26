بمشاركة تريزيجيه.. الريان يتعادل مع الأهلي في الدوري القطري

شارك النجم المصري محمود حسن تريزيجيه في المباراة التي تعادل بها فريقه الريان أمام الأهلي بهدفين لمثلهما، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب استاد أحمد بن علي.

استضاف فريق الريان، مساء اليوم السبت، نظيره الأهلي في مباراة ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري القطري.

مشاركة تريزيجيه

شارك تريزيجيه أساسيًا مع الريان ضد قطر، حتى الدقيقة 88 بعد استبداله بزميله تميم منصور العبد الله، ولم يسجل أو يصنع أي هدف خلال اللقاء.

افتتح سيكو عمر يانساني التهديف مبكرًا في الدقيقة الرابعة ليضع الأهلي في المقدمة، قبل أن يسجل روجر جيديس التعادل لرفاق تريزيجيه في الدقيقة 28.

وأعاد إريك إكسبوسيتو الضيوف للمقدمة بهدف ثان في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي على الريان بهدفين مقابل هدف.

في الشوط الثاني، أدرك جيديس التعادل لفريق الريان في الدقيقة 65، ليحسم التعادل الإيجابي المواجهة بنتيجة 2-2.

سجل تريزيجيه هدفًا وصنع 2 آخرين، خلال مشاركته في 5 مباريات في بطولة الدوري القطري حتى الآن.

تعاقد الريان القطري مع محمود حسن تريزيجيه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من طرابزون سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

بتلك النتيجة، رفع الريان رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري القطري، بينما حل الأهلي في وصافة الترتيب بـ15 نقطة.