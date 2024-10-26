ads
السبت 26 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بمشاركة تريزيجيه.. الريان يتعادل مع الأهلي في الدوري القطري

تريزيجيه في مباراة
تريزيجيه في مباراة الريان ضد الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك النجم المصري محمود حسن تريزيجيه في المباراة التي تعادل بها فريقه الريان أمام الأهلي بهدفين لمثلهما، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب استاد أحمد بن علي.

استضاف فريق الريان، مساء اليوم السبت، نظيره الأهلي في مباراة ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري القطري.

مشاركة تريزيجيه

شارك تريزيجيه أساسيًا مع الريان ضد قطر، حتى الدقيقة 88 بعد استبداله بزميله تميم منصور العبد الله، ولم يسجل أو يصنع أي هدف خلال اللقاء.

افتتح سيكو عمر يانساني التهديف مبكرًا في الدقيقة الرابعة ليضع الأهلي في المقدمة، قبل أن يسجل روجر جيديس التعادل لرفاق تريزيجيه في الدقيقة 28.

وأعاد إريك إكسبوسيتو الضيوف للمقدمة بهدف ثان في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي على الريان بهدفين مقابل هدف.

في الشوط الثاني، أدرك جيديس التعادل لفريق الريان في الدقيقة 65، ليحسم التعادل الإيجابي المواجهة بنتيجة 2-2.

سجل تريزيجيه هدفًا وصنع 2 آخرين، خلال مشاركته في 5 مباريات في بطولة الدوري القطري حتى الآن.

تعاقد الريان القطري مع محمود حسن تريزيجيه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من طرابزون سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

بتلك النتيجة، رفع الريان رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري القطري، بينما حل الأهلي في وصافة الترتيب بـ15 نقطة.

تريزيجيه الريان الأهلى الدورى القطري محمود حسن تريزيجيه مباراة الريان ضد الأهلي اخبار تريزيجيه