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السبت 26 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنسية القبطية الأرثوذكسية بسويسرا تنظم مؤتمرًا للألحان

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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نظمت إيبارشية سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا مؤتمرًا للألحان الكنسية حمل عنوان "هوس إيروف" بدير سانت فاطيما للرهبنة الـ cistercienne بمقاطعة فريبورج السويسرية بحضور الأنبا لوقا أسقف الإيبارشية.

ونُظم المؤتمر لثلاث مجموعات مختلفة بداية من مجموعة للأطفال وأخرى مستوي متوسط والثالثة للمستوي المتقدم، بمشاركة الشمامسة ومجموعة من الشعب.

وبجانب تعليم الألحان، تضمن المؤتمر محاضرات علمية وروحية عن ألحان الكنيسة القبطية، وفقرة خاصة بالأسئلة حول نفس الألحان والتسبحة القبطية، واختتم بعرض للمجموعات المشاركة.

وقدم  الأنبا لوقا أيقونة قبطية كهدية لرئيس الدير الذي استضاف المؤتمر.

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