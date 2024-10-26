فارقت الحياة بعد 92 عاما.. وفاة الفنانة شريفة ماهر

رحلت عن عالمنا منذ قليل، الفنانة شريفة ماهر عن عمر يناهز 92 عاما، وأعلن خبر الوفاة نجلها حليم، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك".

وقال نجل الفنانة شريفة ماهر: "توفيت إلى رحمة الله أمي الحاجة شريفة ماهر، أرجو الدعاء لوالدتي بالرحمة والمغفرة".

آخر تصريحات الفنانة الراحلة شريفة ماهر لـ "البوابة نيوز"

بعد تداول عدد كبير من المواقع الإخبارية بأن عيد ميلاد الفنانة القديرة شريفة ماهر 30 سبتمبر، أكدت أن الحقيقة ليس اليوم في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز".

وقالت شريفة ماهر: "ويكبيديا أخطأ في عيد ميلادي، أنا ولدت يوم 13 مارس 1939، العمر مجرد رقم، الأهم هي الروح، وأنا يصلني كل حب الجمهور لي في كل الأزمات التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية".

أبرز أعمال شريفة ماهر الفنية: "رجل له ماضي، أبناء الشيطان، المصير، عذراء وثلاثة رجال، كلمة السر، بئر الأوهام، الفرن، جفت الدموع، كرامة زوجتى، قصر الشوق، فارس الصحراء، العقلاء الثلاثة، الحياة حلوة، فاتنة الجماهير، رابعة العدوية، شاطئ الحب، لن أعترف، أعز الحبايب، الفانوس السحري، صخرة الحب، المتهم، إزاى أنساك، إسماعيل يس في البوليس وغيرهم.