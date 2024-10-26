جيرونا يسقط أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني

سقط فريق جيرونا في فخ الهزيمة أمام مضيفه لاس بالماس بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب جران كناريا، في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

فاجئ لاس بالماس، نظيره جيرونا بضغط هجومي في الشوط الأول، حتى نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 42 عن طريق أليكس مونيوز.

مباراة جيرونا ضد لاس بالماس

في الشوط الثاني، استحوذ جيرونا على الكرة وحاول تعديل النتيجة، لكن دون جدوى حتى الدقيقة 77، التي شهدت إشهار حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه خوان كارلوس حارس مرمى الفريق الكتالوني، الذي كان يجلس على مقاعد البدلاء.

وفشل جيرونا في فك شفرة شباك لاس بالماس حتى نهاية المباراة، ليخسر خارج أرضه بنتيجة 1-0، بعد أيام قليلة من تحقيق أول انتصاراته في دوري أبطال أوروبا على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد جيرونا عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما رفع لاس بالماس رصيده إلى 9 نقاط في المركز السابع عشر.