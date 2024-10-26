بالقانون.. تعرف على ما يلزم لاستخراج البطاقة الشخصية

نظمت مواد القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بإصدار قانون الأحوال المدنية، والذي تم تعديله عام 2022، ما يلزم لاستخراج البطاقة الشخصية.

فحددت المادة 48 من القانون السن القانوني لاستخراج البطاقة فنصت على أنه يجب على كل من يبلغ خمسة عشر عامًا من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.

وتركت المادة 49 من القانون تحديد شكل البطاقة والبيانات التي تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها للائحة التنفيذية الخاصة بالقانون.

ووفقًا لنض المادة 50 فإنه تكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها، ويجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة 48 من هذا القانون حمل بطاقته وتقديمها إلى مندوبي السلطات العامة فورا كلما طلب إليه ذلك للاطلاع عليها، ولا يجوز لمندوبي السلطات العامة سحبها أو الاحتفاظ بها.

كما نصت المادة 51 علي أنه يقوم مقام بطاقة تحقيق الشخصية بالنسبة للمجندين في وقت الحرب بطاقة مرور تصدرها وزارة الدفاع طبقا للشروط والأوضاع التي يعينها وزير الدفاع بقرار منه.

ونصت المادة 52 علي :"يحدد وزير الداخلية بقرار منه مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية، ويجب على صاحب البطاقة التقدم بطلب لتجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها.

ويجوز لوزير الداخلية عند الاقتضاء أن يصدر قرارا بمد سريانها مبينا به شروط وأحوال ذلك المد.