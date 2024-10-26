حازم الجندي: كلمة الرئيس باحتفالية القبائل تعبر عن الرؤية المصرية لاستكمال مسيرة التنمية

ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، قائلا: حديث الرئيس يعبر عن رؤية استراتيجية تهدف إلى غرس روح الوطنية وتوحيد الشعب المصري حول إنجازاته الكبرى وتحقيق تواصل مستدام بين الأجيال.

وأكد الجندي، في بيان له، أن حديث الرئيس تمركز حول التأكيد على أن حرب أكتوبر لم تكن فقط مجرد معركة عسكرية انتهت بانتصار مصر، بل كانت أيضًا نقطة تحول في التاريخ المصري الحديث، حيث أعادت للمصريين كرامتهم وجعلتهم قادرين على استعادة أراضيهم بقوة وإصرار، وهذا الانتصار له أهمية رمزية كبيرة، فهو يعزز الثقة بالنفس ويغرس في المصريين روح العزيمة والمثابرة، وهو ما يحتاجه الشعب اليوم لمواجهة تحديات العصر.

وأشاد ابتوجيهات الرئيس بإطلاق اسم الحاجة "فرحانه" على أحد الأحياء بسيناء عرفانا بدورها البطولي خلال حرب أكتوبر، مشيراً إلى أن الرئيس يحرص دائما على دعم كافة فئات المجتمع دون إغفال أي فئة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن روح أكتوبر يجب أن تكون حاضرة في كل خطوة تسعى مصر لاتخاذها نحو المستقبل، مستفيدة لكافة الدورس التي صدرتها حرب أكتوبر والتي كانت بمثابة انعكاسات لقيم وطنية تتضمن التضحية والعمل الجماعي والإصرار على تجاوز الصعاب مهما كانت جسامتها.