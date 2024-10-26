الدوري الإنجليزي.. إيفرتون يخطف نقطة ثمينة من فولهام في الوقت القاتل

خطف فريق إيفرتون، تعادلًا قاتلًا من ضيفه فولهام بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب جوديسون بارك، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعد محاولات هجومية عديدة أبرزها كرة إدريسا جاي في الدقيقة 32، واستحواذ متبادل على الكرة.

مباراة إيفرتون ضد فولهام

وفي الشوط الثاني، قص أليكس أيوبي شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 61 من صناعة سميث روي، ليستمر تقدم فولهام على إيفرتون حتى الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وفي الدقيقة 90+4، صنع أشلي يونج هدف التعادل لزميله نوربيرتو بيتو، ليتعادل إيفرتون مع فولهام في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وبتلك النتيجة، رفع إيفرتون رصيده إلى 9 نقاط، يحتل بها المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما وصل رصيد فولهام إلى 12 نقطة في المرتبة العاشرة.