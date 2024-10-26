فيردر بريمن يفرض التعادل على باير ليفركوزن في الدوري الألماني

فرض فريق فيردر بريمن التعادل على ضيفه باير ليفركوزن بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب فيسير شتاديون، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الألماني.

أنهى باير ليفركوزن الشوط الأول من المباراة، متقدمًا على فيردر بريمن بهدف للا شيء، وذلك عن طريق فيكتور بونيفاس في الدقيقة 30 من صناعة جيريمي فريمبونج.

مباراة باير ليفركوزن ضد فيردر بريمن

وفي الشوط الثاني، أدرك مارفين دوسكتش التعادل لفريق فيردر بريمن في الدقيقة 74، قبل أن يحرززميله فيليكس آجو هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 77، ليضع كتيبة المدرب تشابي ألونسو في المقدمة من جديد.

ورفض فريق أصحاب الأرض الاستسلام للهزيمة، بتسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل، حيث أحرز رومانو شميد الهدف الثاني في الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

وبتلك النتيجة، وصل رصيد باير ليفركوزن عند 15 نقطة، يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما رفع فيردر بريمن رصيده إلى 12 نقطة، ليأتي في المرتبة التاسعة.