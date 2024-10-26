القبض على المتهمين بالتعدي على شاب في مشاجرة بالصف

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 4 أشخاص المتهمين بالتعدي على شاب بالضرب ,إصابته بنزيف في المخ في مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات سابقة، بدائرة مركز شرطة الصف جنوب المحافظة.

تلقي الرائد أحمد حسانين رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال شاب مصاب بنزيف في المخ وادعاء تعدي آخرين ومقيم بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص وعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المصاب و4 آخرين بسبب خلافات سابقة تعدي خلالها المتهمين على المصاب بالضرب محدثين إصابة له تسببت في نزيف بالمخ، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة وتم ضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.