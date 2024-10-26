محمد الغنيمي مديرًا للعلاقات العامة بنادي غزل المحلة

أعلن مجلس إدارة نادي غزل المحلة برئاسة وليد خليل، تعيين محمد حلمي الغنيمي في منصب مدير العلاقات العامة بالنادي، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 26 أكتوبر 2024.

تأتي خطوة تعيين الغنيمي مديرًا للعلاقات العامة بنادي غزل المحلة، في إطار سعي النادي لتطوير الجانب الإعلامي والعلاقات العامة، وتفعيل دوره في التواصل مع الجماهير والشركاء.

غزل المحلة يستعد بقوة لمواجهة الإسماعيلي

على صعيد آخر، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة استعداداته المكثفة لانطلاق الموسم الكروي الجديد، حيث تنتظر الفريق مواجهة قوية أمام فريق الإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

كان زعيم الفلاحين، هبط إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي، قبل أن يعود مجددًا إلى دوري الأضواء هذا الموسم.

في إطار الاستعداد للموسم الجديد، أقام غزل المحلة ستة معسكرات خارجية في مدن الإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية والقاهرة، خاض خلالها 13 مباراة ودية، مما ساهم في رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين.

وكان غزل المحلة تحت القيادة الفنية من المدرب أحمد عيد عبدالملك، أبرم عددًا من الصفقات القوية، أبرزها: محمد حمدي زكي من نادي أسوان، أحمد عبد الحكم مدافع سموحة، حسام جريشة لاعب المصري البورسعيدي، التونسي محمد علي بن حمودة مهاجم الترجي السابق، عبد الرحمن صميدة مدافع بيراميدز السابق.