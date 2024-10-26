معسكر خدمة عامة بمركز شباب المدينة بمطاي ضمن مبادرة بداية جديدة

في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية البشرية، وتوجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لحث الشباب علي ارتياد مراكز الشباب.

شهد اليوم السبت 26 من أكتوبر تنفيذ معسكر خدمة عامة بمركز شباب مدينه مطاي تحت شعار (شارك ونظف)، شارك فيه عدد ٢٠ عضو من فريق الكشافةبالمركز، وتم تنفيذ برنامج المعسكر بوجود مشرف النشاط حول موضوع المعسكر "شارك ونظف" .

وتم الإنتهاء من تنفيذ برنامج المعسكر، والذي تم فيه إزالة أوراق الأشجار من أرض الملعب، وتنظيف صالات اللعب الرياضيه، وقد تم التنفيذ بحضور مدير المركز، مشرف النشاط، العاملين بمركز شباب مدينه مطاي

و يأتي ذلك فى إطار إهتمام وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات مدير عام مديرية الشباب الرياضة بالمنيا بتنفيذ معسكرات كشافة وجوالة وخدمة عامة، وذلك لتنمية الحس البيئي والجمالي وتنمية الاعتماد على النفس والثقة بالنفس وتحديد القدرات الشخصية وكيفية استخدامها.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة، متابعة مدير إدارة شباب مطاي سيد شلقامي.