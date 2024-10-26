بطولة الجمهورية للناشئين.. زمالك 2009 يفوز على النصر بثلاثية نظيفة

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2009 على النصر بثلاثة أهداف دون رد، في إطار المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الجمهورية للناشئين.

سجل أهداف الزمالك كل من: أدهم محمد، أحمد صفوت محمود السقا.

سيطر لاعبو الزمالك على مجريات المباراة، وصنعوا فرص عديدة على مدار الشوطين، نجحوا خلالها في تسجيل ثلاثة أهداف، وإضاعة بعض الفرص الأخرى المحققة.

حرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق كل من، حازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لحراس المرمى بالقطاع، وشكري حسن المدير الإداري للقطاع.

شهدت المباراة حضور حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2009، لمتابعة لاعبي الفريقين، تمهيداً لضم أي لاعب خلال المعسكرات القادمة للفراعنة.

يقود فريق 2009، سامي عبد الحليم مدرباً، معتز صلاح مساعداً للمدرب، وليد عبد الكريم مدرباً لحراس المرمى، خالد عمران إدارياً، ماهر محمد إخصائياً للإصابات والتأهيل، سيد معتز معداً بدنياً، عمرو عيسى محللاً للأداء، يوسف سيد مسئولاً للمهمات.