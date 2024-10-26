جيهان جادو: نصر أكتوبر ترك علامة كبيرة في العالم أجمع

قالت الدكتورة جيهان جادو عضو مجلس فرساي بفرنسا، إن انتصارات حرب أكتوبر كانت ملحمة وطنية، وذكرى يفتخر بها كل مصري، معقبة: "نصر أكتوبر لم يكن مجرد انتصار في معركة، بقدر ما كان انتصار لإرادة شعب ساند جيشه ووقف بجانبه بقوة".

وأضافت جادو أن نصر أكتوبر العظيم ترك علامة كبيرة في العالم أجمع، مشيرة إلى أن هذه الحرب ما زالت تُدرس في العالم والكليات العسكرية في كل أنحاء العالم حتى الآن.

وأوضحت أنها إحدى أبناء الجالية المصرية في فرنسا، وتعمل في إدارة المرسم بوزارة الثقافة الفرنسية، ومن خلال عملها ترى أن الكثير من الفرنسيين يتحدثون عن إنجازات الدولة المصرية، ودور القوات المسلحة في الحفاظ على مقدرات الوطن، وحمايته من أي خطر سواء داخلي أو خارجي.

ولفتت إلى أن أنها شاهدت الكثير من المشروعات القومية التي تحدث على أرض الوطن مثل مشروع الجلالة، ومشروع مدينة العلمين الجديدة، والكثير من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية على كافة المستويات.

وأكدت جادو أن القوات المسلحة المصرية لم تخذل أبدًا الشعب المصري في أي شيء، بل تساند الشعب، وتقف في صفه من خلال القيام بالكثير من المشروعات في إطار بناء الجمهورية الجديدة، وعلى الشعب المصري أن يفتخر ببلده، وما يحدث من طفرة في بناء الجمهورية الجديدة.

ولفتت إلى أن القيادة السياسية الحالية تسعى بكل جهد لرفع مستوى معيشة الشعب المصري رغم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، بسبب ما يحدث في دول الجوار، موضحة أن الجيش المصري مرابط على الحدود شرقًا وغربًا وجنوبًا وشمالاً، بالتزامن مع القيام على تنفيذ الكثير من المشروعات.

ووجهت جادو كلمة لشهداء القوات المسحلة المصرية في ذكرى نصر أكتوبر، قائلة: "لولا ما قدمه الشهداء لما كان الوضع في مصر الحالي كما هو عليه، كل التحية والاحترام لأي جندي استشهد في حرب أكتوبر أو في معركة القضاء على الإرهاب".