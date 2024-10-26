ads
السبت 26 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ارتفاع عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية على إيران إلى 4 أشخاص

الجيش الإيراني
الجيش الإيراني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي عنصران من الجيش الإيراني مصرعهما، اليوم السبت، متأثرين بجروح أصيبا بها خلال غارات جوية إسرائيلية علي إيران، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، ليرتفع عدد القتلى إلى أربعة على الأقل.

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية، إن القتلى الأربعة من الدفاع الجوي بالجيش الإيراني، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

كما نشرت وسائل الإعلام الإيرانية صورة للرجال الأربعة في زيهم الرسمي.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي، في وقت سابق، إن إسرائيل قصفت أهدافا عسكرية لا تشمل البنية التحتية للطاقة في إيران.. ويبدو أن إيران تقلل من أهمية الضربات بشكل عام، حيث أبلغت عن أضرار محدودة في المواقع العسكرية.

الجيش الإيراني غارات جوية إسرائيلية إيران قتلى أربعة إسرائيل