الإثنين.. إطلاق سيارات خدمة الزيارة المنزلية بالمنيا لتقديم الرعاية لكبار السن

تنطلق خدمة سيارات الزيارة المنزلية لأول مرة في صعيد مصر، بمدينة المنيا، بعد غد الإثنين ضمن مبادرة “بداية” التي تهدف إلى تحسين الخدمات الطبية وتقديم الرعاية لكبار السن وغير القادرين على الحركة، وذلك فى خطوة جديدة نحو تقليل التكدس في العيادات الخارجية بالمستشفيات وتخفيف الضغط عليها.



وأكد الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة جاهزية سيارات الزيارة المنزلية لتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية، بما في ذلك خدمات الأشعة التلفزيونية، والأشعة العادية، والدوبلر، إضافة إلى التحاليل المخبرية وتخصصات طبية تشمل الباطنة، والأطفال، والكلى، والعظام، والجراحة، ومتابعة النساء والتوليد، والأنف والأذن، والأمراض الجلدية، فضلاً عن الخدمات التمريضية ورسم القلب.



وأوضح وكيل وزارة الصحة أن هذه الخدمة تأتي ضمن رؤية المحافظة لتوسيع نطاق الرعاية الصحية وتقديمها مباشرة إلى منازل المواطنين، بما يحقق التخفيف من معاناة المرضى ويعزز من جودة الخدمات الطبية، و يمكن للراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة الاتصال على الرقم: 086/2326236.