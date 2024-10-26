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السبت 26 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية: حملات مرورية مفاجئة للتأكد من تشغيل سيارات التاكسي للعداد

اللواء طارق مرزوق
اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية
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أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية فى بيان له اليوم السبت أنه من خلال التنسيق مع اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية بدأ تفعيل حملات مرورية مفاجئة ومكثفة لانضباط سيارات التاكسي في مدينة المنصورة للتأكد من تشغيل أصحاب سيارات التاكسي للعداد والتزامهم بالبنديرة المقررة.

 وكلف محافظ الدقهلية العميد حاتم طه مدير الإدارة العامة لمرور الدقهلية بشن حملات مكبرة على مستوى مدينة المنصورة بالكامل لتحقيق الانضباط المروري، وإلزام سائقي التاكسي بتشغيل العداد والبنديرة المقررة.

 وأهاب بالمواطنين المشاركة الإيجابية ومطالبة سائقي التاكسي بتشغيل العداد وفي حالة عدم الاستجابة أو صدور أي مخالفه يتم أخذ رقم وكود السيارة والإبلاغ الفوري عنها لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالف.

ومن جانبه أوضح " مدير الإدارة العامه للمرور" أن الحملة اليوم أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر، وفرض غرامات على أصحاب سيارات التاكسي المخالفين للشروط والضوابط التي وضعتها اللجنة العليا للمواقف بالمحافظة.

وأكدت المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال مركز الشبكه الوطنيه للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة (غرفة العمليات المركزية) لتلقي أي شكاوى من سائقي سيارات التاكسي في حالة عدم تشغيل العداد أو السرفيس في حالة تقسيم الخطوط فورا من خلال الفرق العاملة على الأرقام التالية:  0502316644 -0502314880 -0502327792 " من التليفون الأرضي أو المحمول،  وعلى رقم 114 من التليفون الأرضي.

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