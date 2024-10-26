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السبت 26 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

النادي الأهلي يقبل اعتذار محمود كهربا

كهربا
كهربا
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قرر  محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلى قبول اعتذار اللاعب كهربا، عما بدر منه عقب المباراة الأولى في بطولة السوبر المصري، والسماح له بالانتظام في التدريبات مع زملائه، على أن تكون مشاركته في المباريات وفقًا لرؤية المدير الفني.

كهربا يشارك في تدريبات الأهلي 

شارك محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم السبت على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة العين الإماراتي في بطولة العالم للأندية إنتركونتيننتال.
وشهدت تدريبات الأهلي التي أقيمت اليوم السبت استعدادًا لمواجهة العين الإماراتي في بطولة إنتركونتيننتال، مشاركة محمود عبد المنعم كهربا بعد أزمة السوبر المصري للأبطال بالإمارات.

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