محافظ الأقصر يتابع آخر مستجدات ملف التصالح بمركز إسنا

اختتم المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، جولته بمدينة إسنا اليوم السبت، بعقد اجتماع موسع بمقر الوحدة المحلية لمجلس مدينة إسنا، للوقوف على ما تم إنجازه بملف التصالح في مخالفات البناء ودفع وتيرة العمل وتذليل أية معوقات، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسير على المواطنين في مراكز وقرى المحافظة.

محافظ الأقصر يبحث الموقف التنفيذي لطلبات التصالح بمخالفات البناء بمركز إسنا

وتابع محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية، كما استعرض طلبات التصالح بمركز ومدينة إسنا، طبقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وذلك فيما يتعلق بشهادات البيانات على مستوى المحافظة، وإجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة، وردود الجهات المعنية عليها، وما تم الانتهاء منه، وما تم تسليمه للمواطنين، بجانب بحث آليات تذليل بعض المعوقات وتوفير المتطلبات التقنية اللازمة لتسريع وتيرة العمل، والتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون الجديد.

وشدد المحافظ على أن المواطنين غير الجادين فى استكمال المستندات سيتم رفض الملفات الخاصة بهم والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين.

وأكد محافظ الأقصر أن ملف التصالح علي مخالفات البناء من أهم الملفات التي توليها القيادة السياسية أهمية كبيرة خلال تلك الفترة خاصة بعد بدء العمل بالقانون الجديد، مشيراً إلي ضرورة تضافر كافة الجهود بالمحافظة للعمل علي تذليل أي عقبات وتسريع العمل والانتهاء من فحص الطلبات المقدمة وذلك لتحقيق أعلي معدلات الإنجاز تيسيراً علي المواطنين.

وأشار محافظ الأقصر إلى أهمية تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بملف التصالح على مخالفات البناء وملف التقنين، والمتابعة اليومية لهذا الملف والعمل على تبسيط الإجراءات على المواطنين الراغبين في التصالح بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

حضر الاجتماع، كلاً من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد رزق رئيس مركز إسنا، والمهندسة صباح منصور نائب رئيس المركز، ورؤساء القري والوحدات المحلية، ومسئولي المتغيرات المكانية والادارات الهندسية، والتخطيط العمراني، والمراكز التكنولوجية، والاملاك بالمنظومة الإلكترونية للتصالح بديوان عام محافظة الاقصر، ومركز إسنا.

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اجتماع المركز (3)

اجتماع المركز (4)

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