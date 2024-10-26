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السبت 26 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد النني يقود الجزيرة لفوز كبير على خورفكان في الدوري الإماراتي

محمد النني يقود فريقه
محمد النني يقود فريقه للفوز
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حقق فريق الجزيرة الإماراتي الذي يلعب فيه الاعب المصري محمد النني  فوزًا مستحقًا بنتيجة 4-2 على مضيفه خورفكان ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفين الإماراتي.

افتتح عمر تراوري التسجيل للجزيرة في الدقيقة السابعة، وأضاف مامادو كوليبالي الهدف الثاني في الدقيقة 17. وجاء الهدف الثالث عن طريق محمد ربيع في الدقيقة 35، ليعزز نيسكنز كيبانو النتيجة بهدف رابع في الدقيقة 63.

وأحرز اهداف خورفكان رودريجيز لورينسي في الدقيقة 23 من الشوط الاول و 78 من الشوط الثاني 

بهذا الانتصار، يواصل الجزيرة تقدمه في جدول الدوري، محققًا فوزًا مهمًا يعزز من فرصه في المنافسة، بينما يسعى خورفكان إلى تصحيح مساره في الجولات القادمة.

الجزيرة الإماراتي خورفكان دوري أدنوك للمحترفين الإماراتي محمد النني الجولة السادسة