القوة الضاربة تقود تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق برشلونة، اليوم السبت، ضيفًا على ريال مدريد بملعب سانتياجو برنابيو في الكلاسيكو، الذي ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يواجه برشلونة، ريال مدريد بالقوة الضاربة، حيث يتواجد الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي تشكيل البلوجرانا أمام الملكي.

ويعاون ليفاندوفسكي في الخط الهجومي، لامين يامال، والبرازيلي رافينيا، حيث يجلس الثنائي داني أولمو وفرينكي دي يونج على مقاعد البدلاء.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب مركز الوصافة حتى الآن.

تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو

حراسة المرمى: إيناكي بينيا

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إينيجو مارتينيز - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: بيدري - مارك كاسادو - فيرمين لوبيز

وفي الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.