السيسي يوجه بإنشاء حي بسيناء ومحور باسم "الحاجة فرحانة" تكريمًا لبطولتها

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، عن توجيهه بإنشاء حي في سيناء ومحور باسم "الحاجة فرحانة" تكريماً لبطولة المرأة المصرية ودورها في حرب أكتوبر.

وأشار السيسي إلى أن حكاية أكتوبر ملهمة ولا تنتهي، وأن النصر لم يكن بسيطًا، بل جسد إرادة شعب كامل رفض الهزيمة وتحدى نفسه والظروف.

وشهدت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن قصة "الحاجة فرحانة" التي تعد أكبر فدائية مصرية على قيد الحياة شاركت في نقل المعلومات للمخابرات المصرية بعد حرب 1967.

وقال ابن "الحاجة فرحانة" خلال الفيلم: "كان دورها الأساسي هو توصيل المعلومات السرية التي كانت تحصل عليها من المجاهدين، وتنقلها بدورها إلى القوات المسلحة، وكانت تخفي الرسائل في ملابسها، وتُجري عليها تطريزًا بالإبرة".

وأضاف: "كنا نفتقدها كثيراً في ذلك الوقت، وكانت تقعد بالشهرين أو التلاتة من غير ما نشوفها، وصوابع (قدميها) كانت سود سود من المشي على الرمال وهي ساخنة، وكانت بتعمل تجلط في الدم".

وأظهر الفيلم رسالة صوتية "للحاجة فرحانة" قالت فيها: "سيناء كلها أبطال وأنا واحدة منهم".

وتُعتبر هذه الخطوة من الرئيس السيسي تأكيداً على تقدير الدولة للدور البطولي للمرأة المصرية وتكريماً لجهود "الحاجة فرحانة" في حرب أكتوبر، فضلاً عن دعمها للمشاريع التنموية في سيناء.