اتحاد السلاح : لم يتم إصدار قرار رسمي بشأن استبعاد ندى حافظ

كشف الاتحاد المصري للسلاح برئاسة كابتن عبد المنعم الحسيني، حقيقة ما اثير في بعض المواقع الصحفية عن استبعاد ندى حافظ من المنافسات خلال الفترة المقبلة بسبب اخفاءها الحمل خلال دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال الاتحاد المصري للسلاح أن قرار مجلس الإدارة في اجتماعه شهر سبتمبر الماضي كان الاعتماد على الناشئات في الفترة المقبلة وعدم ضم لاعبات فوق ال 23 عاماً من أجل صناعة جيل جديد للسلاح المصري استعداداً لأولمبياد لوس انجلوس 2028 ،وذلك حسب رؤية الاتحاد السابقة من قبل اولمبياد باريس .

ونفى أن يكون القرار ضد ندى حافظ فقط وإنما لعدد 9 لاعبات شاركن في أولمبياد باريس 2024 الماضية، وأن هناك خطة من جانب الاتحاد للاعتماد على المميزين في الفترة المقبلة ولم يتم إصدار أي قرار رسمي بشأن استبعاد ندى حافظ أو أي لاعبة.

وأكد الاتحاد انه يعمل في هدوء ولديه خطط ولدينا لاعبين مميزين وأي قرارات تصدر نعلنها رسميا وإذا كان هناك عقوبات صدرت ضد أي لاعب أو لاعبة أو فرد في المنظومة كان سيتم الإعلان عنها رسميا.

يأتي قرار الاتحاد المصري للسلاح بالاعتماد على الناشئات في الفترة المقبلة بقرار محضر مجلس الإدارة بالإجماع وذلك بجلسة رقم 44 للدورة 2021-2024 التي أقيمت يوم السبت 28 سبتمبر 2024 بند رقم 15.

الجدير بالذكر أن سياسة الاتحاد المصري للسلاح التي اعتمدها منذ سبعة أعوام كانت الاعتماد على الناشئين وحصدنا نتيجة هذه السياسة في أولمبياد باريس 2024 بالحصول على ميدالية أولمبية غالية.