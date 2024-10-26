بعد أزمة السوبر.. كهربا يُشارك في تدريبات الأهلي

شارك محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم السبت على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة العين الإماراتي في بطولة العالم للأندية إنتركونتيننتال.

وشهدت تدريبات الأهلي التي أقيمت اليوم السبت استعدادًا لمواجهة العين الإماراتي في بطولة إنتركونتيننتال، مشاركة محمود عبد المنعم كهربا بعد أزمة السوبر المصري للأبطال بالإمارات.

واعتذر محمود عبد المنعم كهربا للجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر على التصرف غير اللائق في الإمارات.

يذكر أن محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، قرر ترحيل محمود كهربا من الإمارات وخصم مليون جنيه من مستحقاته نظرًا لما بدر منه عقب مباراة الأمس، التي خاضها النادي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري