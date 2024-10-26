الرئيس السيسي: حكاية نصر أكتوبر ملهمة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حكاية نصر أكتوبر حكاية ملهمة، والنصر الذي تحقق لم يكن بسيطا، ولكن كان وراءه إرادة شعب كامل رفض الهزيمة وتحدى نفسه وتحدى ظروفه وتحدى التحدي نفسه.

وأضاف، خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية بمناسبة مرور 51 عاما على نصر أكتوبر: "اللي بتشوفوه دلوقتي كان تقريبا نفس الظروف اللي بنعيشها بعد 67 في مصر، كل العالم والناس المهتمين بالظروف العسكرية والتحديات اللى بتواجهها مصر كانوا بيقولوا مستحيل".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لن ينسى الطفل أنس الذي طلب مقابلته، وطلب بضرورة عمل حي للحاجة «فرحانة» من سيناء، إحدى بطلات حرب أكتوبر.

وأضاف "السيسي" خلال كلمة باحتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، بالعاصمة الإدارية الذي تنقله قناة "إكسترا نيوز"، أنه سيتم تخليد اسمها على أحد المحاور في القاهرة.