"حضانات للأطفال ووحدات غسيل كلوي".. أبرز مطالب أهالي النمسا من محافظ الأقصر

حرص المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم السبت، خلال جولته بمركز إسنا لتفقد بعض المشروعات التنموية، على لقاء المواطنين بشوارع المركز، وعقد اجتماعاً ولقاء جماهيريا موسعا بمجمع خدمات المواطنين بقرية النمسا، مع أهالي القرية، بحضورعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم وإيجاد الحلول المناسبة لها.

محافظ الأقصر يعد بتطوير وحدة صحة وابورات المطاعنة

خلال جولته بمنطقة وابورات المطاعنة بمركز إسنا، التف المواطنون حول محافظ الأقصر، لعرض مشاكلهم المتمثلة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، ورصف الطرق، والصحة، وبناء على رغبة الأهالي، توجه محافظ الأقصر، إلى الوحدة الصحية بوابورات المطاعنة، للوقوف على حالتها ومستوى تقديم الخدمات الصحية لأهالي المنطقة، ووعدهم بتطوير الوحدة الصحية حتى يتم تقديم الخدمة بمستوى لائق بالمواطنين.

وفي مجمع خدمات قرية النمسا، قدم المواطنون طلباتهم بشأن توفير حضانات للأطفال بدلا من استخدام الحضانات الخاصة التي تكلفهم مبالغ باهظة، وتوفير وحدات للغسيل الكلوي تخفيفا على الأهالي، كما طالب الأهالي باستغلال مبنى الوحدة المحلية القديم في نشاط يخدم أهالي المنطقة، وطالب البعض بتعديل ارتفاع المباني في قرية النمسا، وعودة العمل بطريق طراد النيل، وتركيب أعمدة كهرباء بقرية حاجر الضبعية.

كما طالبوا بالاهتمام بالمجموعة الأثرية الخاصة بقباب السلطان عبد الجليل، وطلب عدد من الأهالي بدخول الوحدة الصحية بقرية المساوية لتكون تابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

في ختام اللقاء، وعد محافظ الأقصر بالنظر في كافة الطلبات ودراستها والرد علي الأهالي في أسرع وقت ممكن.

وأشاد أحد رجال الدين المسيحي، بالطفرة الكبيرة التي أحدثتها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وكيف أنها ساعدت في تحسين مستوى حياة المواطنين بالقرية، مقدما الشكر للقيادة السياسية على الجهد المبذول.

حضر اللقاء، كلا من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد رزق رئيس مركز إسنا، والمهندسة صباح منصور نائب رئيس المركز، واللواء أحمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس حسنى منصور رئيس الجهاز المركزي للتعمير بالبحر الأحمر، والمهندس أسعد مصطفى منسق مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير إدارة التخطيط العمراني، والمهندسة هناء عربي مدير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام محافظة الأقصر.

لقاءات الأهالي (1)

لقاءات الأهالي (2)

لقاءات الأهالي (3)

لقاءات الأهالي (4)

لقاءات الأهالي (4)

لقاءات الأهالي (5)

لقاءات الأهالي (6)

لقاءات الأهالي (6)

لقاءات الأهالي (7)

لقاءات الأهالي (7)

لقاءات الأهالي (8)

لقاءات الأهالي (8)

لقاءات الأهالي (10)

لقاءات الأهالي (12)

لقاءات الأهالي (13)

لقاءات الأهالي (14)

لقاءات الأهالي (15)

لقاءات الأهالي (16)

لقاءات الأهالي (17)

لقاءات الأهالي (18)

لقاءات الأهالي (19)

لقاءات الأهالي (20)

لقاءات الأهالي (21)

لقاءات الأهالي (23)

لقاءات الأهالي (24)

لقاءات الأهالي (25)

لقاءات الأهالي (26)

لقاءات الأهالي (28)

لقاءات الأهالي (29)