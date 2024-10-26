بطلات مصر تتألقن في اليوم الأول للبطولة الدولية لتنس الطاولة بالإسماعيلية

اختتمت منذ قليل منافسات اليوم الأول لبطولة مصر الدولية لتنس الطاولة للناشئين والناشئات، والتي تقام داخل صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية خلال الفترة ما بين 26 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل لجميع الأعمار من تحت 11 سنة وحتى تحت 19 سنة.

وشهدت اليوم إقامة منافسات تحت 13 سنة و 17 سنة للناشئات والتي شهدت تألق ملحوظ للبطلات المصريات المشاركات بالبطولة.

تأهلت في منافسات تحت 13 سنة من مصر كل من ملك صلاح، دليلة محجوب، ندى البدوي، دارين عبدالسلام، حنين جاد و رودينا محرم إلى الدور ربع النهائي بعد أن تمكن من التأهل من دور المجموعات.

أما على صعيد منافسات تحت 17 سنة للناشئات، فتأهلت كل من حنين عليوة، خديجة الحكيم، نور صلاح وحبيبة البسومي إلى دور الثمانية بعد أن نجحن في التأهل من دور المجموعات ثم الفوز في دور ثمن النهائي.

ومن المنتظر أن تقام غدًا باقي الأدوار الخاصة بمنافسات تحت 13 سنة وتحت 17 سنة للناشئات حتى المباراة النهائية في الفترة المسائية، فيما تبدأ فعاليات منافسات تحت 11 و 15 و19 للناشئات في الفترة الصباحية.

وأقيمت البطولة في العديد من المرات داخل مصر ودائما تحظى على إشادات من جانب الاتحاد الدولي لحسن التنظيم والاستضافة وجاهزية الصالات التي تقام بها البطولات مهما اختلف المكان.

وتشارك في البطولة هذا العام 16 دولة وهم مصر، لوكسمبورج، قطر، كازاخستان، كرواتيا، ليبيا، ماليزيا، فلسطين، العراق، الهند، الجزائر، الإمارات، الأردن، النمسا، كينيا وجنوب أفريقيا.

يذكر أن مصر قد نجحت العام الماضي في احتلال المركز الثاني بالبطولة خلف منتخب الصين برصيد 12 ميدالية بواقع 3 ذهبيات ومثلها من الميداليات الفضية و6 ميداليات برونزية.