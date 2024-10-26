تعرف على رسائل السيسي للمصريين في احتفالية حكاية الأبطال

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية "حكاية الأبطال" بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر في ستاد العاصمة الإدارية الجديدة.

أبرز رسائل الرئيس السيسي

أشكر كل من أسهم في هذة الاحتفالية من المجتمع المدنى أو اتحاد القبائل العربية أو المشاركين من جميع المحافظات

ذكرى أكتوبر ستظل غالية وخالدة في وجدان جميع المصريين

نصر أكتوبر المجيد يؤكد أن إرادة الشعب قادرة على تحقيق الانتصار مهما كانت التحديات

قادرون معًا على تخطى كل الصعاب والتحديات

الرئيس الراحل محمد أنور السادات دفع الكثير من أجل تحقيق النصر

قادرون على هزيمة التحديات الراهنة بنفس الروح التى انتصرنا بها فى أكتوبر 1973

ويضع الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطن وبناء الإنسان المصري في مقدمة أولوياته ويوجه دائمًا الحكومة بالتخفيف من الأعباء الملقاة على كاهله في ظل ظروف اقتصادية عالمية متقلبة وغير مستقرة فضلًا عن متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.

وتتابع القيادة السياسية عن كثب تطورات الوضع الاقتصادي العام وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق والحد من التضخم وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، فضلًا عن توجيهات رئاسية للحكومة ببذل أقصى الجهد واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية.