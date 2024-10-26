إقامة مباراة تونس ضد مدغشقر في جنوب أفريقيا

أكد الاتحاد التونسي لكرة القدم أن مواجهة منتخب تونس لنظيره مدغشقر في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، ستقام على ملعب "فيرست ناسيونال بنك" بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا.

ويأتي اختيار هذا الملعب لاستضافة المباراة، المقررة يوم 14 نوفمبر المقبل، بسبب عدم توفر ملاعب في مدغشقر تستوفي المعايير الدولية لاستضافة مثل هذه المباريات الهامة.

مباراة تونس ضد مدغشقر

وبالتالي، يستمر منتخب مدغشقر في خوض مبارياته في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب على ملاعب محايدة.

وتقام مباراة تونس ضد مدغشقر يوم 14 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لتصفيات أمم أفريقيا 2025.

ويعاني منتخب تونس من تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، حيث خسر من جزر القمر بهدف للا شيء، ثم تعادل معه في الجولة الماضية، مما أدى إلى تراجع مركز المنتخب التونسي في تصنيف «فيفا» الشهري.

وتكتسب هذه المباراة أهمية كبيرة لكلا المنتخبين، حيث يتصدر منتخب تونس المجموعة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا برصيد 7 نقاط، ويأتي منتخب جزر القمر في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، مما يجعل المنافسة على صدارة المجموعة شرسة.