عماد عبدالوهاب: الروتاري يوسع انتشاره لخدمة المجتمع في المجالات كافة

أوضح المهندس عماد عبدالوهاب، محافظ روتاري مصر السابق، أن النادي يواصل توسيع نشاطه ليشمل أنحاء مصر كافة، بهدف توفير خدماته المجتمعية لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

وأكد عبدالوهاب أن الروتاري يسعى إلى تحقيق استفادة شاملة في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم، موضحًا أن جميع التبرعات تُصرف بنسبة 100% لدعم هذه المجالات الأساسية.

وأشار إلى أن نوادي الروتاري في مصر تعمل باستمرار لخدمة المجتمع من خلال مبادرات متعددة تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا، مما يعزز دور الروتاري في تحسين جودة الحياة، وأن ذلك يأتي ضمن التزام الروتاري بتوظيف موارده وكافة إمكانياته لتحقيق الأثر الإيجابي المستدام على المجتمع المصري، مع التركيز على بناء بيئة متكاملة تدعم احتياجات المواطنين الأساسية.

جاء ذلك خلال ندوة "البوابة نيوز" الندوة، التي تناولت الندوة نقاشات حول الجهود المجتمعية التي تقوم بها نوادي الروتاري في مجالات التعليم والصحة والتنمية المستدامة، وشارك فيها المهندس عماد عبد الوهاب، المحافظ السابق للروتاري، وعبدالحميد العوا المحافظ السابق روتاري مصر، ويحيى مجدي، معاون المحافظ، والدكتورة إيناس العماوي، نائب محافظ المنطقة، الذين أشادوا بجهود الروتاري الرامية إلى دعم المجتمع المصري من خلال مبادرات فاعلة ومُستدامة تُعزز من جودة الحياة للمواطنين كافة.