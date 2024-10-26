حزب الله يطلق 125 صاروخا على إسرائيل خلال ساعتين

واصل حزب الله اللبناني إطلاق الصواريخ بكثافة على شمال إسرائيل، وأطلق 150 صاروخا، منذ صباح اليوم السبت، بينما يكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في لبنان، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن صواريخ حزب الله أدت إلى اندلاع الحرائق، حيث تعمل طواقم الإطفاء على إخمادها.

وأطلق حزب الله نحو 125 صاروخا باتجاه شمال إسرائيل في ساعتين، وتم إطلاق 150 صاروخا بحلول الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي، وفقا لما ذكره جيش الاحتلال.

يأتي ذلك وسط تصعيد الضربات الإسرائيلية على عدة مواقع في لبنان، لا سيما منذ أن وسعت إسرائيل عملياتها البرية في المنطقة.