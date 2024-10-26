الطيران الإسرائيلي يشن غارات على بلدات جنوب لبنان

قال التلفزيون اللبناني إن الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات استهدفت مناطق في جنوب لبنان.

وأكد التلفزيون أن القصف تزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف عدة بلدات لبنانية، وأن هناك قتلى وجرحى سقطوا جراء القصف.

واستهدف الجيش الإسرائيلي بلدة البازورية وبلدات العيشية وسجد والجرمق، وبدياس الجنوبية، وبلدات تفاحتا والبيسارية، والقطراني، والعديسة، وزوطر الشرقية، وأنصار، وأطراف بلدة الطيبة في جنوب لبنان.