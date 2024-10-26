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السبت 26 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الطيران الإسرائيلي يشن غارات على بلدات جنوب لبنان

غارات
غارات
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قال التلفزيون اللبناني إن الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات استهدفت مناطق في جنوب لبنان.
وأكد التلفزيون أن القصف تزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف عدة بلدات لبنانية، وأن هناك قتلى وجرحى سقطوا جراء القصف.
واستهدف الجيش الإسرائيلي بلدة البازورية وبلدات العيشية وسجد والجرمق، وبدياس الجنوبية، وبلدات تفاحتا والبيسارية، والقطراني، والعديسة، وزوطر الشرقية، وأنصار، وأطراف بلدة الطيبة في جنوب لبنان.

الطيران الإسرائيلي لبنان غارات